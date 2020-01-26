Избиение бородатого мужчины закончилось стрельбой из автомата и попало на видео

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В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) группа неизвестных избила мужчину, который затем устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел по адресу улица Омская, дом 38. Дата не указывается.

Во «ВКонтакте» в паблике «ЧП в Нижневартовске» опубликованы видео происшествия. На кадрах видна группа неизвестных, которые избивают мужчину с бородой у подъезда. Затем этот же человек заходит в лифт с автоматом. Он спустился во двор и открыл стрельбу по группе дерущихся людей.

Местные жители говорят, что они вызывали полицию много раз, но в диспетчерской им отвечали, что нет свободных экипажей, передает НТВ в своем Telegram-канале. Когда полицейские приехали, на месте происшествия никого из участников драки не застали.

Соседи рассказали изданию «Подъем» о причинах конфликта.

«Эти парни слушали долгое время музыку громко, а мужчина-стрелок несколько раз просил их отключить музыку. Ну, в последний раз попросил, они продолжили слушать музыку, и нервы его не выдержали. И, если не ошибаюсь, он стрелял холостыми патронами», — цитирует издание местных жителей.

МВД России проводит проверку по факту инцидента. Бородатый мужчина с автоматом дома больше не появлялся. Информации о пострадавших пока не поступало.

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