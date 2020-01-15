Певец Александр Серов раскрыл подробности драки со стрельбой

Народный артист России Александр Серов раскрыл подробности драки со стрельбой в кафе в Подмосковье, в ходе которой ему выстрелили в ногу. Слова певца передает телеканал «Звезда» в среду, 15 января.

Серов уточнил, что пули были резиновые, а не настоящие. В ходе конфликта неизвестный выстрелил в него из пистолета, попав в ногу. «Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», — добавил артист.

Ранее в среду Серов заявил, что из-за простреленной ноги попал в институт хирургии имени Вишневского. Врачи извлекли пулю из ноги. Певец отметил, что теперь хромает, подчеркнув, что не обращался в полицию, поскольку участники потасовки разбежались.

68-летний Серов известен по хитам «Ты меня любишь», «Как быть», «Звездопад» и «Я люблю тебя до слез». В 2004 году ему присвоили звание народного артиста России.

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