Влад Топалов перенес две операции за две недели

Певец Влад Топалов рассказал о том, что за две недели 2020 года успел перенести две операции. Об этом он признался на своей странице в Instagram.

«2 недели 2020 — 2 операции!!!! 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты!» — отметил артист в комментарии к публикации.

34-летний Топалов при этом не стал уточнять, какого именно рода хирургическое вмешательство ему потребовалось. Он сопроводил свою публикацию фотографией, на которой вокруг его тела обмотаны бинты, и обратился к Деду Морозу с просьбой еще раз проверить списки желаний на 2020 год: «В моих еженедельных скальпелей и крови не было!»

2 недели 2020 - 2 операции!!!! 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!!😤😒 Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий , тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты , как придёшь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой , Я!!!! 😬😬😬 #владтопалов #vladtopalov Фото опубликовано @vladtopalovofficial

Влад Топалов прославился в детстве в составе группы «Непоседы». Позднее он также был участником поп-дуэта Smash!! вместе с Сергеем Лазаревым. С 2005 года певец выступает сольно.

В августе 2018 года о серьезных проблемах со здоровьем рассказал вокалист «Руки вверх!» Сергей Жуков.

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