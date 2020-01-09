Раскрыта державшаяся в тайне болезнь Джастина Бибера

Канадский поп-певец Джастин Бибер заявил в Instagram, что страдает болезнью Лайма. Артист держал диагноз в тайне несколько лет.

«Пока многие продолжали утверждать, что Джастин Бибер выглядит дерьмово, что он сидит на метамфетамине и тому подобное, они попросту не понимали, что у меня диагностировали болезнь Лайма, а еще хронический мононуклеоз, который повлиял на мою кожу, работу мозга, силы и здоровье в целом», — написал Бибер.

Певец подчеркнул, что подробности борьбы с болезнью раскроет в документальном сериале о себе, который вскоре появится на его YouTube-канале.

Болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, — инфекционное заболевание, передаваемое через укус клеща. Она может закончиться смертью или инвалидностью в случае несвоевременного лечения. Чаще всего боррелиоз проявляется такими симптомами, как жар, головные боли, усталость и кожная сыпь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!