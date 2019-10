Селена Гомез выпустила любовную песню про Бибера и получила угрозы от его жены

Певица Селена Гомез выпустила клип на песню Lose You To Love Me, в которой намекнула на прежние романтические отношения с исполнителем Джастином Бибером. Об этом сообщает Mirror в четверг, 24 октября.

После публикации музыкального видео супруга артиста Хейли Бибер опубликовала в Instagram Stories скриншот своего аудиоплеера с песней I'll Kill You («Я убью тебя») артистки Саммер Уолкер. Интернет-пользователи связали произошедшее с клипом Гомез и решили, что послание Хейли Бибер адресовано бывшей девушке ее мужа. Позже пост был удален.

27-летняя Гомез прокомментировала произошедшее, заявив, что ей необходимо было показать свои эмоции, несмотря на возможные негативные последствия.

Клип, опубликованный на YouTube 22 октября, на момент написания заметки собрал более 22 миллионов просмотров.

Канадский поп-певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин тайно поженились в октябре 2018 года. Спустя год они вновь сыграли свадьбу.

