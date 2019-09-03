Джастин Бибер разоткровенничался о тяжелых наркотиках и неуважении к женщинам

Американский поп-певец Джастин Бибер рассказал о негативном влиянии славы на его жизнь. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В публикации он признался, что иногда ему сложно просыпаться в хорошем настроении, потому что его охватывают мысли о прошлом, работе, ответственности, семье и финансах. В такие моменты он чувствует, что жизнь состоит из сплошных проблем, из-за чего у него периодически пропадает желание жить. Артист отметил, что, несмотря на обилие наград, денег, машин и успехов, все равно не испытывал удовлетворенности от своей жизни.

«Мои родители жили по отдельности, без денег, они тоже еще были молоды и полны бунтарства. Мой талант развивался, и я стал невероятно успешным всего за два года. Весь мой мир перевернулся с ног на голову. Из 13-летнего мальчика из маленького города я превратился в того, кого хвалили на каждом шагу, а миллионы говорили, как они любят меня и какой я классный», — поделился исполнитель.

Он пояснил, что из-за внезапной славы к 18 годам он обладал огромными деньгами, однако не имел навыков существования в реальной жизни. «Я начал употреблять тяжелые наркотики в 19 лет и был абьюзером во всех своих отношениях. Я проявлял обидчивость, неуважение и злобу по отношению к женщинам. Я дистанцировался от тех, кто любил меня», — вспомнил певец.

Бибер добавил, что теперь у него наступил лучший период в жизни. Исполнитель назвал свой брак потрясающей новой ответственностью, которая учат его терпению, доверию и верности.

В феврале стало известно, что Бибер воздерживался от секса до свадьбы со своей женой Хейли Болдуин. В интервью артист признался, что раньше у него была зависимость от секса, которая «давно перестала приносить ему какое-то удовольствие». В связи с этим он решил на год воздержаться от интима, чтобы очистить свою душу.

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