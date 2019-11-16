Братья Шамиль, Магомед и Саид устроили перестрелку в Якутии

Один человек погиб, двое ранены в результате перестрелки в поселке Айхап Мирнинского района в Якутии. Об этом со ссылкой на республиканское следственное управление СКР сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел ночью 16 ноября в увеселительном заведении. Были ранены трое мужчин. «32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — говорится в сообщении. Оба раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», в перестрелке участвовали уроженцы Осетии и Дагестана. В розыск объявлены трое братьев: Шамиль, Магомед и Саид Имагаджиевы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. В ориентировках сообщается, что Имагаджиевы «могут попытаться покинуть республику наземным или воздушным путем».

В марте этого года массовая драка со стрельбой возле бизнес-центра в Москве привела к возбуждению уголовного дела по статье о покушении на убийство. Инцидент произошел во время празднования дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова.

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