В России пенсионер открыл стрельбу по устроившим пьянку в подъезде

В России пенсионер открыл стрельбу из ружья по мужчинам, устроившим ночную пьянку в подъезде. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился в Санкт-Петербурге в одном из домов на Ириновском проспекте в ночь на субботу, 1 февраля.

Трое мужчин в возрасте от 27 до 33 лет распивали спиртные напитки в подъезде до четырех утра. Их крики мешали заснуть 62-летнему пенсионеру. Он вышел к участникам пьянки, сделал им замечание и был избит. Тогда пенсионер сходил домой за ружьем и три раза выстрелил по обидчикам. Одному из них он попал в руку.

В итоге госпитализирован мужчина с легким огнестрельным ранением и пенсионер со следами побоев. Уголовное дело пока не возбудили.

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