Установлена личность стрелявшего в российском суде

Стрелявшим при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке оказался Артем Пакалов, проходивший потерпевшим по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В то же время, по информации источника ТАСС, стрелявший, предположительно, был подсудимым и якобы остался недоволен ходом слушания. На данный момент стрелок задержан.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Погибший был судебным приставом, он умер в машине скорой помощи.

По данным «Интерфакса», у погибшего было ранение в брюшную полость с последующим травматическим шоком. У пострадавшей девушки ранения ног и лица, она находится в тяжелом состоянии.

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