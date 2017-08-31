По Верховному суду России постреляли

В Москве неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по зданию Верховного суда России на Поварской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 30 августа. В результате было повреждено оконное стекло на первом этаже.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Каких-либо других деталей не приводится.

В ноябре прошлого года сообщалось о задержании в Москве хулигана, который стрелял из пневматического оружия по автобусам.

