Житель села в Башкирии ранил трех девочек из пневматического ружья

В селе Сафарово (Чишминский район Башкирии) местный житель обстрелял из пневматического ружья детей, в результате три девочки получили различные травмы. Об этом в понедельник, 10 июля, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Местный житель из пневматического ружья стрелял по детям, пострадали три девочки 2010, 2006 и 2008 года рождения. У двоих ушибы мышечной ткани, одна девочка получила проникающее ранение руки. Она была доставлена в местную больницу, где врачи извлекли пулю», — отметил источник.

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Подозреваемый задержан, материалы дела переданы в региональное управление Следственного комитета России, передает агентство. Там рассказали, что начата доследственная проверка по факту хулиганства.

В октябре прошлого года стало известно, что в поселке Суксун Пермского края 23-летний учитель физкультуры обстрелял из пневматического пистолета школьников, курящих на территории образовательного учреждения. Свой поступок физрук объяснил тем, что учащиеся неоднократно нарушали правила, запрещающие курение на школьной территории.