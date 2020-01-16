Раскрыты подробности вооруженного нападения на российский суд

44-летний мужчина, открывший огонь в здании мировых судей в Новокузнецке, был вооружен гладкоствольным карабином «Сайга» и бесствольным пистолетом «Оса». Подробности нападения в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оружие обнаружено и изъято, сейчас следствие выясняет законность их приобретения», — уточнил источник. По его данным, стрелявшего обезвредил один из судебных приставов, дежуривших в здании, и удерживал руками до прибытия бойцов Росгвардии. Судья и другие участники процесса не пострадали, добавил источник «Ленты.ру».

В свою очередь в Следственном Комитете России (СКР) «Ленте.ру» сообщили, что по поручению Александра Бастрыкина в Новокузнецк направлена группа опытных сотрудников Главного управления криминалистики — для оказания практической помощи в сборе доказательств. СКР также опубликовал видео первоначальных следственных действий в здании участка мировых судей на улице Энтузиастов, дом 9, где произошла трагедия.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

По предварительным данным, сегодня около 09:20 по местному времени (05:20 мск) в одном из залов мировых судей слушался иск о разделе имущества. В ходе заседания ответчик внезапно вышел из помещения, спустился вниз, достал из автомобиля карабин и с ним вернулся обратно. На первом этаже он выстрелил в живот пытавшемуся остановить его судебному приставу, а затем в зале заседаний на третьем (по другим данным — на четвертом) этаже выстрелил в женщину-свидетеля.

«45-летний судебный пристав скончался в машине скорой помощи, 43-летняя женщина госпитализирована, и сейчас за ее жизнь борются врачи. Подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, доставлен к следователю. Уголовное дело было возбуждено по статьям "покушение на убийство", но в связи со смертью раненого будет переквалифицировано на более тяжкий состав», — сообщила «Ленте.ру» Надежда Ананьева, официальный представитель СУ СКР по Кемеровской области.

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