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Названа причина вооруженного нападения на российский суд

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Артём Пакалов
Артём Пакалов

Житель Кемеровской области Артем Пакалов устроил стрельбу в суде Новокузнецка из-за давнего конфликта с соседом-трактористом. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на родственника стрелка.

По данным канала, летом 2019 года сосед Пакалова, с которым у него был конфликт, чуть не наехал на него на тракторе, а позже разгромил его гараж. По словам родственника, тракториста якобы не привлекли к ответственности, что и стало причиной нападения Пакалова, который счел ситуацию несправедливой.

Ранее 16 января сообщалось, что 44-летний Пакалов, открывший огонь в здании мировых судей в Новокузнецке, был вооружен гладкоствольным карабином «Сайга» и бесствольным пистолетом «Оса».

В результате нападения на суд погиб один человек, еще один пострадал. Погибший был судебным приставом, он умер в машине скорой помощи. По предварительным данным, мужчина получил ранение в брюшную полость с последующим травматическим шоком. У пострадавшей девушки ранения ног и лица, она находится в тяжелом состоянии.

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Предыстория: Раскрыты подробности вооруженного нападения на российский суд
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