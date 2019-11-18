В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

Член Общественной палаты России (ОП) Александр Козлов рассказал изданию «Коммерсантъ», что проникновение вооруженных людей в российские учебные заведения можно предотвратить, если использовать методику расчета минимальной цены на услуги охраны.

По словам Козлова, Общественная палата разработала эту методику еще весной 2018 года и направила ее в регионы, однако тогда документ не приняли во внимание. За основу расчетов берется минимальный размер оплаты труда в каждом конкретном субъекте.

Козлов привел в пример документацию для аукциона по закупке охранных услуг в колледже Благовещенска, где 14 ноября произошла стрельба. По его расчетам, начальная максимальная цена работы охранника этого учебного заведения должна была составлять не менее 120 тысяч рублей за суточный пост в месяц, а в действительности составила около 106 тысяч рублей.

Козлов подчеркнул, что сейчас конкурсы на охрану школ и колледжей выигрывают некачественные подрядчики, тогда как применение предложенной ОП методики расчетов позволит выйти на рынок серьезным охранным организациям.

В Минпросвещения рассказали изданию, что ведомство проводит комплекс работ по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Там добавили, что говорить о причинах стрельбы в Благовещенске можно будет после завершения проверки, которая проводится по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева.

Стрельба в колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. 19-летний Даниил Засорин зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам из помпового ружья Иж-81, которое ему удалось пронести под верхней одеждой. В результате один человек погиб, трое получили ранения, сам Засорин совершил самоубийство.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», который оказался судим за особо тяжкое преступление, а также гендиректора ЧОПа. Предполагается, что руководитель предприятия допустил к охране колледжа человека, не имевшего разрешения на охранную деятельность.

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