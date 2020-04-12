Жилец московской коммуналки открыл стрельбу по полицейским

Жилец коммунальной квартиры на юго-западе Москвы открыл стрельбу по прибывшим на вызов полицейским. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел на улице Воронцовские пруды. «В коммунальную квартиру на Воронцовских прудах вызвали полицию. По прибытии наряда по полицейским через дверь был открыт огонь из охотничьего оружия», — рассказал он.

К настоящему моменту стрелявший после переговоров сдался. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает издание Baza, площадь квартиры, где произошла стрельба, составляет около 700 квадратных метров, она поделена на восемь долей, при этом между собственниками регулярно возникают конфликты. В этот раз в помещении забаррикадировался мужчина по фамилии Киселев, якобы являющийся одним из доверенных лиц собственников. Он не пускал внутрь другого жильца, в результате чего тому пришлось вызывать полицию.

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