Россиянин открыл стрельбу по охотникам и полицейским

Житель Тульской области открыл стрельбу по охотникам, а затем — по прибывшим на место происшествия полицейским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 апреля, в Веневском районе области. Стрелявшего задержали.

Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее 5 апреля сообщалось о стрельбе в Рязанской области. Местный житель расстрелял пятерых соседей из-за шума. По предварительной версии, три человека были убиты в подъезде, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Еще двоих мужчина расстрелял на улице. Всем убитым — от 22 до 31 года.

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