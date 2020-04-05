Россиянин расстрелял пятерых соседей из-за шума

Под Рязанью мужчина расстрелял пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, 32-летний житель поселка Елатьма в Касимовском районе Рязанской области открыл огонь по соседям. Конфликт разгорелся из-за шума в подъезде.
Три человека были убиты на месте, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Убийца после этого не остановился и побежал за оставшимися в живых двумя юношами. Их он расстрелял уже на улице.
Стрелок задержан, точные причины ЧП выясняются.
29 марта житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми. Мотивом убийства могла стать месть главе семейства Андрею Б., который также проходит по делу и дал показания против своего знакомого.
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