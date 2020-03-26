Россиянин решил избавить родителей от «земных страданий» и убил их во сне

В Петербурге местный житель убил родителей и сам вызвал полицию. Об этом сообщила «Фонтанка».

Двойное убийство произошло вечером 25 марта в квартире на Казанской улице района Малая Охта. После совершения преступления убийца сам вызвал полицию. На допросе он объяснил, что зарезал родителей во сне, чтобы избавить их от «земных страданий».

Полицейские обнаружили 50-летнюю мать в кровати с множественными ранениями. 56-летний отец был еще жив, его госпитализировали, но по дороге в больницу он скончался в машине скорой помощи.

По данным «Фонтанки», подозреваемый работал частным охранником, увлекался распространенным в Индии религиозным учением. Мужчина состоял на учете у психиатра.

21 марта сообщалось, что в Москве местный житель убил жену и ее родителей на глазах у детей. Преступление было совершено с использование ножа. Детей трех и восьми лет мужчина не тронул.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru