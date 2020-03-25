Вова Беспредел из банды Цапков рассказал об убийстве главы Кущевского района

Член банды Цапков Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, раскрыл подробности совершенного 18 лет назад убийства главы Кущевского района Бориса Москвича. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам Алексеева, главари банды решили убить Москвича из-за того, что тот вмешался в передел крупных сельхозугодий, которые якобы должны были уйти в распоряжение аффилированных с бандитами лиц. Конфликт начался из-за ситуации вокруг совхоза «Степнянский» (после 1998 года — «Степь»), владевшего 20 гектарами земли.

В конце 90-х положение совхоза сильно ухудшилось: у него накопилась большая задолженность. Кредитором «Степи» стало предприятие «Кубанский продовольственный фонд», а поручителем по сделкам — администрация Кущевского района, которую Борис Москвич возглавил в 2000 году.

Материалы по теме У Цапков есть глаза Из бандитов они превратились в маньяков. Не щадили ни женщин, ни детей Зона невозврата В этой тюрьме посреди глухого российского леса до конца своих дней сидят маньяки и убийцы

В 2001 году «Степь» заключила договор совместной деятельности с тремя компаниями: «Артекс» (семья Цапков), «Слава» (семья члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза) и ДВВ. Фирмы распределили обязательства погасить долги перед «Кубанским продовольственным фондом» ради того, чтобы получить земли «Степи».

Но вместо того, чтобы выплачивать долги, главари банды Цапков, как утверждает Алексеев, стали присваивать выручку сельхозпредприятий. Когда Москвич узнал об этом, он потребовал проверить финансовую деятельность всех трех компаний. Но в «Степи» неожиданно произошел пожар, который уничтожил все документы.

А в 2002 году Бориса Москвича застрелили во дворе администрации. По словам Алексеева, убийцей чиновника был член банды Цапков Виталий Иванов (Витамин), покончивший с собой в СИЗО в 2011 году. После убийства Москвича, как объяснил Алексеев, земли «Степи» перешли трем только что созданным организациям.

Свое решение рассказать о преступлении пожизненно осужденный Алексеев объяснил тем, что члены банды Цапков, оставшиеся на свободе, обещали ему помогать, — но свое слово не сдержали. В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) воздержались от комментариев в связи с заявлением осужденного.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru