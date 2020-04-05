Раскрыты подробности убийства пятерых человек под Рязанью

Следствие раскрыло подробности убийства пятерых человек в поселке Елатьма Касимовскго района Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следователей, 32-летний мужчина сделал замечание молодым людям на улице под его окнами, так как они громко разговаривали. Это стало причиной словесного конфликта, в результате которого нападавший вышел с охотничьим ружьем в подъезд и начал стрелять.

В ГУ МВД по Рязанской области сообщили, что оружие было найдено в квартире подозреваемого. Его самого задержали недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

О том, что россиянин расстрелял пять человек в поселке под Рязанью, стало известно ранее. По предварительной версии, три человека были убиты в подъезде, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Еще двоих мужчина расстрелял уже на улице. Всем убитым — от 22 до 31 года.

По некоторым данным, убийца работал в местном психоневрологическом диспансере. Агентство «Интерфакс», в свою очередь, утверждает, что убийца сам стоял на учете у психиатра.

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