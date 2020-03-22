Обнародованы кадры с места ликвидации готовившего теракт в России боевика

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Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места ликвидации в пригороде Уфы боевика, готовившего теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как представители правоохранительных органов окружили машину преступника. У легкового автомобиля боевика разбито заднее стекло.

Боевика нейтрализовали в субботу, 21 марта. Сотрудники полиции попытались его задержать, когда они потребовали от него сложить оружие и сдаться, мужчина открыл огонь.

В результате перестрелки боевик был уничтожен. В его автомобиле нашли пистолет и самодельное взрывное устройство. Отмечается, что никто из гражданских лиц или проводивших задержание правоохранителей не пострадал.

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