Стали известны подробности нападения на прихожан храма в центре Москвы

Стали известны подробности нападения на прихожан храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Нападавший, ранивший ножом двух прихожан, был задержан полицейскими «по горячим следам», заявила Волк. Им оказался 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов, передает Telegram-канал «112».

Настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, на лице у него были очки, а на руках медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ, одного помощника настоятеля Ефимов ранил в руку, нанеся другому помощнику два ножевых ранения в плечо. Оба мужчины госпитализированы.

Нападавший заявил, что приехал в Москву на заработки из Липецка и не хотел совершать теракт, пишет Telegram-канал LIFESHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. «Не устраивает это лицемерие», — объяснил полицейским свой поступок Ефимов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина ранил ножом двух людей, находившихся возле алтаря. Инцидент произошел во время службы.

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