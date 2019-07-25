Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде

Следователи завершили расследование дела о нападении на православный храм Архангела Михаила в Грозном. Как сообщает «Коммерсантъ» преступление совершили четверо студентов медицинского колледжа.

По информации издания, основные участники группы нападавших — Ахмед Цечоев, Микаил Элисултанов и братья-близнецы Амир и Али Юнусовы. По словам их однокурсников, сначала молодые люди исповедовали традиционный ислам, но в конце второго курса колледжа Амир Юнусов начал создавать в мессенджере группы, которым давал названия на арабском языке, и приглашал в них всех своих знакомых. В чате обсуждали видеоролики боевых действия в Сирии, вопросы вероисповедания и высказывания о необходимости джихада — священной войны против иноверцев.

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Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев. Молодые люди полагали, что таким образом они отомстят за боевые действия в Сирии.

Сначала студенты посетили храм, чтобы провести разведку. Они не смогли достать боевое оружие и заказали через интернет ножи, пейнтбольные гранаты и дымовые шашки. Нападавшие самостоятельно изготовили «коктейль Молотова», Элисултанов принес из дома двустволку ИЖ-27 12-го калибра с патронами.

В день нападения, 19 мая, студенты приехали на такси на проспект Кадырова и остановились в километре от храма. В 15:30 мск они напали на храм. Сначала молодые люди набросились на полицейских, затем рассредоточились по территории церкви.

Вследствие нападения на православную церковь погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. В результате спецоперации четверо нападавших были ликвидированы. Следователи не нашли связи студентов с запрещенной в России террористической операции «Исламское государство».

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