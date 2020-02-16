Названа причина резни в московском храме

Житель Липецкой области Ефим Ефимов устроил поножовщину в московском храме Святителя Николая из хулиганских побуждений. Такую причину резни назвал источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

В то же время, по словам собеседника агентства, мотива у Ефимова не было.

Поножовщина в столичном храме произошла утром 16 февраля. Ефимов, приехавший в Москву из Липецкой области на заработки, ранил двух человек и был задержан. Он находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, его лицо скрывали очки, а на руках медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ Ефимов ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому помощнику нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

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