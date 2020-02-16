Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Неизвестный ворвался в храм во время службы и напал на людей, находившихся возле алтаря. В результате инцидента два человека получили ранения. Об их состоянии не говорится.

Злоумышленник был задержан самими прихожанами храма в центре столицы. Другие детали инцидента выясняются.

В конце декабря сообщалось, что неизвестный ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы и угрожал прихожанам ножом. Когда охранник попытался отнять нож, правонарушитель ранил себя. Ему вызвали бригаду медиков.

Ранее в московском храме князя Владимира в Старых Садех уроженец Мордовии напал на пожилую женщину. Он избил ее черенком от лопаты, чтобы изгнать бесов. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы и перелом левой плечевой кости.

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