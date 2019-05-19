Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

В московском храме князя Владимира в Старых Садех мужчина совершил нападение на пожилую женщину, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и перелом левой плечевой кости. Она была госпитализирована.

Нападавшим оказался мужчина 1983 года рождения. По информации Telegram-канала Baza, уроженцу Мордовии Александру Мартяшкину показалось, что в пожилую женщину вселились бесы, и он попытался их изгнать, избив ее черенком от лопаты.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении злоумышленника по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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