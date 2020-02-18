Аресты чеченцев в Европе объяснили доносами «правительства в изгнании»

Причиной последних арестов чеченцев в Европе мог стать анонимный донос в адрес задержанных от тех, кто называет себя правительством Чечни в изгнании. Об этом заявил председатель правозащитной ассоциации Vayfond Мансур Садулаев на YouTube-канале.

Он напомнил, что несколько лет назад по приезду в Европу в Польше был задержан чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который критикует российскую власть и политику главы Чечни Рамзана Кадыров. Кроме того, Садулаев рассказал о задержании брата Абдурахманова, запрашивавшего убежище в Германии. По словам правозащитника, к нему несколько раз приходила полиция с обыском, но ничего противозаконного не находила. Позже его обвинили в распространении незаконной символики за публикации статьи о запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Садулаев также вспомнил о последних задержаниях чеченцев в Германии.

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Правозащитник возмутился, что в новостях об обысках и арестах подчеркивается национальность подозреваемых, хотя Чечня не является независимым государством. По мнению Садулаева, полиция хотела не провести проверку, а громче заявить о «чеченских исламистах в Германии».

Он предположил, что у арестов может быть две причины: сотрудничество властей Германии с российскими властями, либо анонимный донос от людей, которые называют себя правительством Чечни в изгнании. «В этом случае мы советуем полиции не становиться инструментом, при помощи которого эти самозванцы избавляются от политических оппонентов или просто неугодных им людей», — добавил Садулаев. Правозащитник не уточнил, о каких людях идет речь, однако за рубежом действует так называемое правительство Чеченской республики Ичкерии в изгнании под председательством Ахмеда Закаева. Он получил политическое убежище в Лондоне, в России его обвиняют в создании бандформирований и добиваются его экстрадиции.

О задержаниях нескольких исламистских радикалов из Чечни из-за подозрений в подготовке «крупного теракта» сообщалось в январе. Около 180 полицейских провели обыски в шести локациях в Берлине, в Бранденбурге, Хагене и в Арнштадте. Уточнялось, что за предполагаемыми преступниками следили некоторое время.

В 2016 году немецкие спецслужбы провели обыски в 12 квартирах и одном общежитии, где проживали уроженцы Чечни, запросившие убежище в Германии. Их подозревали в финансировании терроризма.

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