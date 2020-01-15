Облавы на чеченцев в Германии начались из-за фото на телефоне

Масштабная операция по задержанию исламистских радикалов из Чечни в Германии началась из-за фотографий синагоги, которые в сентябре 2019 года сделал на телефон один из задержанных. Об этом сообщает в среду, 15 января, The Berlin Spectator.

Предполагается, что кадры были запечатлены, когда задержанные планировали теракт и искали места для возможного нападения, уточняет Associated Press. При этом в прокуратуре Германии заявили, что основания для ареста чеченцев отсутствуют.

«Прошедшее расследование все еще не подтвердило подозрения», — указано на странице ведомства в Twitter. В числе подозреваемых в настоящее время пять человек в возрасте от 23 до 28 лет.

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Накануне стало известно о задержании нескольких исламистских радикалов из Чечни из-за подозрений в подготовке «крупного теракта». Около 180 полицейских провели обыски в шести локациях в Берлине, в Бранденбурге, Хагене и в Арнштадте. Уточняется, что за предполагаемыми преступниками следили некоторое время.

В ходе обысков полицейские изъяли денежные средства, колюще-режущее оружие и информационные носители.

В 2016 году немецкие спецслужбы провели обыски в 12 квартирах и одном общежитии, где проживали уроженцы Чечни, запросившие убежище в Германии. Их подозревали в финансировании терроризма.

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