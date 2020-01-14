В Германии устроили массовые облавы на выходцев из Чечни из-за «крупного теракта»

В Германии проводят масштабную операцию по задержанию исламистских радикалов из Чечни из-за подозрений в подготовке «крупного теракта». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ в Twitter. В результате массовых облав задержаны несколько человек.

По данным ведомства, обыски проходили в шести локациях в Берлине, в Бранденбурге, Хагене и в Арнштадте. Как сообщает Bild, подозреваемым от 23 до 28 лет, немецкие спесцлужбы следили за ними некоторое время. В спецоперации были задействованы около 180 человек.

В ходе обысков полицейские изъяли денежные средства, колюще-режущее оружие и информационные носители. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

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