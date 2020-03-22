В российском регионе ликвидировали готовившего теракт боевика

Бандита, готовившего теракт, ликвидировали в пригороде Уфы в Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Сотрудники полиции попытались задержать боевика, ехавшего в легковом автомобиле, около 17 часов (мск) в субботу, 21 марта. Когда они потребовали у него сложить оружие и сдаться властям, мужчина открыл огонь. В результате перестрелки боевик был нейтрализован.

По данным НАК, в ходе спецоперации никто не пострадал. В автомобиле боевика нашли пистолет и самодельное взрывное устройство.

В августе в Башкирии задержали мать годовалого ребенка, который был найден мертвым. Ранее она обратилась в полицию с заявлением, что утром 29 августа у нее пропал сын. Начались поиски ребенка с привлечением полицейских, спасателей и добровольцев.

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