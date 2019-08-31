Пропавшего в Башкирии младенца обнаружили мертвым

В Башкирии обнаружили мертвым годовалого ребенка, который пропал за три дня до этого. Об этом сообщается в группе «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» во «ВКонтакте».

28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии обратилась в полицию 29 августа. Она рассказала, что уложила сына спать, около двух часов ночи покормила его, а утром не обнаружила ребенка в колыбели.

«Комсомольская правда Уфа» сообщает, что мальчика обнаружили во дворе дома, где проживала его мать. По сведениям издания, женщина созналась следователям, что сама вынесла ребенка из дома и оставила его в кустах на улице. В тот момент он был еще жив. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следственная группа продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мать ребенка и ее бывшего сожителя, который приходится мальчику отцом, допрашивают в качестве подозреваемых.

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