Задержана мать убитого в Башкирии ребенка

В Башкирии задержана мать годовалого ребенка, который был найден мертвым. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Женщина, проживающая в селе Исмаилово Дюртюлинского района, подозревается в совершении убийства. Ее планируется арестовать.

Ранее она обратилась в полицию с заявлением, что утром 29 августа у нее пропал годовалый сын. Начались поиски ребенка с привлечением полицейских, спасателей и добровольцев.

При этом следователи «грамотно выстроили тактику допроса» и «установили психологический контакт с матерью пропавшего ребенка», отмечают в СКР. В результате женщина дала признательные показания и показала, где находится тело малыша. Установлено, что ночью 29 августа она задушила сына, после чего выкопала яму у себя во дворе и закопала труп.

Тело ребенка было обнаружено на глубине более полуметра, завернутое в домашнее одеяло.

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