Многодетная россиянка скрыла четвертую беременность и убила новорожденного

В городе Воткинске (Удмуртия) многодетная мать родила четвертого ребенка на полу в ванной комнате и убила его. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 36-летняя россиянка родила четвертого ребенка женщина 2 декабря прошло года. Она пальцами закрыла ноздри ребенка и дождалась, пока он перестанет дышать. Когда младенец умер, она положила его тело в пакет. Муж отнес его в мусорный бак. На следующий день труп ребенка обнаружили коммунальщики.

Как передает телеканал «Удмуртия», следователи взяли ДНК у 200 подозреваемых женщин. Многодетная мать признала свою вину. Она рассказала, что не смогла сделать аборт, потому что узнала о беременности слишком поздно. Мужу она якобы сообщила, что у нее случился выкидыш.

По данным телеканала, женщина работала помощницей воспитателя в детском саду.

В отношении россиянки завели уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Ее муж проходит по делу как свидетель, поскольку он якобы не знал о рождении ребенка.

13 февраля в Минздраве заявили о планах вдвое сократить количество абортов в ближайшие шесть лет. Однако, как заметила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, полностью искоренить аборты невозможно, потому что большая их часть совершается по медицинским показаниям.

В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если они не откажутся от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля прошлого года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

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