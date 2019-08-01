Оставившая мертвого младенца в самодельном гробу россиянка избежала тюрьмы

Жительница поселка Бердяуш Саткинского района Челябинской области оставила мертвого ребенка в деревянном ящике на обочине дороги. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

В январе 2019 года женщина дома родила мальчика. Он умер, так и не получив медицинской помощи. Тело ребенка женщина хранила на приусадебном участке, а 23 апреля поместила в деревянный ящик и оставила на дороге возле поселка.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Ей назначили наказание в виде года ограничения свободы.

Ранее в Воткинске многодетная мать родила четвертого ребенка на полу в ванной комнате и убила его. Когда младенец умер, она положила его тело в пакет. Муж отнес его в мусорный бак. На следующий день труп ребенка обнаружили коммунальщики.

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