Российский губернатор захотел справедливости в деле об убийстве новорожденного

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал «Коммерсантъ FM» дело врача-реаниматолога Элины Сушкевич, которой предъявили обвинение в убийстве недоношенного младенца, и выразил надежду на справедливое следствие и судебное разбирательство.

По его словам, произошедшее вызывает беспокойство у местных властей. В интервью радиостанции Алиханов посочувствовал врачебному сообществу и отметил, что медики «имеют право на ошибку». «Но если у следствия есть подтверждение, что там были какие-то преднамеренные действия с целью лишения кого-то жизни, то это, конечно, ужасное преступление», — добавил он.

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«Надеюсь, что никакой тенденциозности в этом не будет. И мы будем за этим следить, давать комментарии. Я все-таки надеюсь на то, что закончится это все справедливым и следствием и судебным разбирательством. Мне бы, конечно, не хотелось верить, что там было какое-то намерение убить ребенка», — заключил губернатор.

В ноябре 2018 года в роддоме появился на свет недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. По версии следствия, исполняющая обязанности главного врача медучреждения Елена Белая «приняла решение об убийстве новорожденного» и велела анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Позднее, чтобы скрыть убийство, в историю родов были внесены сведения о гибели плода. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по части 2 статьи 105 УК («Организация умышленного убийства малолетнего»). Обе женщины находятся под домашним арестом.

Позднее в защиту Сушкевич выступили представители медицинского сообщества и заявили об абсурдности обвинения. С делом намерены разбираться в Национальной медицинской палате.

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