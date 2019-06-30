Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего, по факту гибели младенца в роддоме Калининградской области в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного. Ее подозревают в том, что она пошла на такой шаг, поскольку шансы на выживание ребенка были ничтожны, и его смерть ухудшила бы показатели медицинской статистики, а это могло повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

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Ранее, в ноябре 2018 года, Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В ходе расследования были собраны доказательства особо тяжкого преступления. В СК пришли к выводу, что Белая обсудила способ убийства ребенка с анестезиологом-реаниматологом Элиной Сушкевич, и та по указанию и.о. главврача ввела младенцу смертельную дозу лекарства. Позднее в историю родов были внесены сведения о гибели плода.

В качестве доказательств имеются заключение судмедэкспертизы о причине смерти, спектрографической и других экспертиз, а также показания присутствовавшего при убийстве свидетеля.

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