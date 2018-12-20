Смертность младенцев назвали рекордно низкой через три месяца после ее роста

Материнская и младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По данным ведомства за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений. При этом оговаривается, что динамика этого показателя в различных регионах на протяжении всей истории носила различный характер. Также Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни до национального максимума.

28 сентября Счетная палата России выявила рост смертности младенцев в тех регионах, где построили перинатальные центры — специальные клиники для новорожденных и матерей. В частности, за год этот показатель в Нижегородской области вырос на 37,2 процента. Позднее в Минздраве указали на некорректные выводы отчета Счетной палаты.

Скворцова также отметила, что «судить о системе здравоохранения в целом по отдельным резонансным эпизодам нельзя». Это высказывание оказалось опубликовано на следующий день после того, как Калужский областной суд встал на сторону врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного в роддоме. 24-недельный младенец скончался в 28 декабря 2015 года. Врачи сказали матери, что ее дочь умерла во время родов и не подавала признаков жизни. Об убийстве новорожденной стало известно из телефонных разговоров главного внештатного акушера-гинеколога области Александра Ругина, который подозревался в коррупции и был на прослушке. Согласно материалам дела, при рождении малышка была еще жива и дышала, а ее сердце билось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



