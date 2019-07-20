Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ребенок пропал вечером 10 июля после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец. Мужчина увез мальчика в неизвестном направлении около 17 часов. Вечером того же дня тело отца было найдено рядом с железнодорожным переездом. Согласно версии прокуратуры Польши, он совершил самоубийство.

Представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек заявил журналистам, что с уверенностью можно сказать, что обнаруженное тело принадлежит пропавшему ребенку. Об этом, в частности, говорит его одежда.

В июне 2019 года власти американского штата Техас сообщили о семи погибших, найденных около пограничного заграждения с Мексикой. В их числе были три ребенка и одна женщина.

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