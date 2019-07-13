В Польше пропал пятилетний ребенок из России

Пятилетнего ребенка из России в течение трех суток ищут в Польше. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что 32-летний отец мальчика 10 июля забрал его из дома в городе Гроджиск-Мазовецкий и уехал с ним в неизвестном направлении. В тот же день тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. По мнению следствия, отец ребенка совершил суицид.

Поисками пропавшего занимаются несколько сотен сотрудников правоохранительных органов и около 200 военнослужащих. По сообщению министерства национальной обороны Польши, местность, где может находиться мальчик, обследуют с вертолета, с помощью беспилотников и специально обученных собак.

Польские СМИ написали, что погибший отец страдал игроманией, в связи с чем у мужчины были финансовые проблемы. Также, по неофициальным данным, на него поступило заявление в полицию с обвинением в домашнем насилии. Полицейские не комментируют эту информацию, ссылаясь на интересы следствия.

Ранее в январе сообщалось, что в американском округе Крейвен, штат Северная Каролина, спасли пропавшего в лесу трехлетнего мальчика Кейси Хэтэуэя, который играл на заднем дворе дома бабушки и не вернулся домой с прогулки. Кейси искали с помощью вертолетов, дронов, кинологов и водолазов. Спустя два дня после пропажи полиция услышала в лесу плач ребенка и обнаружила мальчика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!