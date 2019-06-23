Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что вместе с телом женщины мертвыми обнаружили и двух ее детей. Ее нашли лежащей лицом вниз на кровати с травмами головы, а дети двух и трех лет, предположительно, были утоплены в ванне.

В убийстве подозревается отец детей и возлюбленный Аушевой Шейн Уолкер. Он попал на камеры видеонаблюдения, когда выбежал из дома в состоянии опьянения. Мужчина сел в машину и попытался уехать с места происшествия, однако позже врезался в грузовик и был задержан. Однако на данный момент официальных обвинений ему не предъявили.

Аушева переехала в США из России в 2011 году после выигрыша в лотерее грин-карты. После этого она устроилась на работу в Национальную Гвардию на должность технического специалиста и получила американское гражданство.

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