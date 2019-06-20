Российский дипломат погиб в Норвегии

Российское посольство в Норвегии подтвердило смерть сотрудника Торгового представительства России. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

Инцидент произошел 20 июня. Россиянин погиб в результате автоаварии в условиях плохой видимости в норвежской столице Осло. Сообщается, что родственники умершего были оповещены о случившемся.

17 июня сообщалось, что тело несовершеннолетней девочки из России обнаружили в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония).

15 июня 34-летний выходец из России Глеб Станиславович Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной, был убит светлое время суток неподалеку от места жительства в Лондоне. Позже российское посольство решило провести проверку для установления гражданства погибшего.

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