Россия усомнилась в гражданстве убитого в Лондоне «россиянина»

Посольство России в Великобритании уточняет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский действительно российским гражданином. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с отсутствием у полиции, а также у родственников точных сведений о наличии у Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства Российской Федерации, посольством (...) проводится дополнительная проверка», — отметили дипломаты, добавив, что собственную проверку по установлению гражданства погибшего проводит посольство Киргизии.

Отмечается, что, в случае подтверждения информации о гражданстве России у Жебровского, дипломатические представительство окажет всю необходимую консульскую помощь.

Инцидент произошел 15 июня. Жертвой стал 34-летний выходец из России Глеб Станиславович Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Его убили в светлое время суток неподалеку от места жительства. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 28 и 33 лет, они остаются под стражей.

17 июня сообщалось, что тело несовершеннолетней девочки из России обнаружили в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония). Ранее стало известно об убийстве 22-летней уроженки Пермского края в Бахрейне. Девушку сбросили с шестого этажа.

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