В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края. Об этом сообщает портал 59.ru.

«Убили ее 5 июня, сбросили с шестого этажа. Кто именно — не знаю. Пока идет следствие, мне ничего толком не говорят», — заявила сестра Любови Мезенцевой Светлана. Она рассказала, что ее сестра познакомилась в Бахрейне с молодым человеком Хасоном, с которым стала жить вместе.

По словам сестры, молодой человек полностью обеспечивал погибшую. «Комсомольская правда» сообщила, что тело девушки нашли около гостиницы. Отмечается, что российское консульство в курсе происшествия и будет устанавливать детали происшествия.

В октябре прошлого года гражданку России убили в студенческом общежитии в бельгийском городе Кортрейк в провинции Западная Фландрия.

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