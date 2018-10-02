Россиянку убили в бельгийском общежитии

Гражданка России убита в студенческом общежитии в бельгийском городе Кортрейк в провинции Западная Фландрия. Об этом сообщила La Libre.

По данным издания, два тела обнаружили 1 октября. Сначала нашли труп 18-летнего афганца Нессара Дж. из этого общежития, чуть позже, на другом этаже — 20-летней россиянки Юлии С., проживавшей в другом месте. На обоих телах было множество колотых ран, вскрытие запланировано на 3 октября.

Личность подозреваемого установлена. Это выходец из Ирана Мохамад М. 1988 года рождения. Он проживал в другом общежитии, а арестовали его в больнице, куда он пришел из-за раны на руке. О причинах произошедшего не сообщается.

Как рассказал РИА Новости источник в посольстве России в Бельгии, эта информация уточняется. В городской прокуратуре Кортрейка эту информацию официально пока не подтвердили.

В августе в лесу на северо-востоке Таиланда (в провинции Удонтхани) обнаружили тело россиянина. Причина смерти мужчины не называлась, но личность погибшего установили. По данным местной полиции, тело пролежало в лесу более двух недель.

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