В Испании убили 13-летнюю россиянку

Тело несовершеннолетней девочки из России обнаружили в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По его информации, полиция региона (Моссос д'Эскуадра, Mossos d'Esquadra) получила звонок об обнаружении тела 13-летней россиянки в одной из квартир города поздно вечером 16 июня. Как сообщается, оно было в комнате девочки, а кровь в помещении была повсюду, в том числе на простынях и стенах.

Первоначально изучалась версия о самоубийстве, однако, по данным судмедэкспертов, характер полученных травм не подтверждает эту версию. Telecinco передает, что у погибшей перерезано горло.

Девочка проживала на территории Испании уже год. Ее мать несколько дней назад ненадолго отправилась в Россию, оставив детей одних: у погибшей есть брат, которому 15 или 16 лет. Где подросток находится сейчас, никому не известно, соседи в последние дни его не видели. Полиция разыскивает его в связи с произошедшим.

Тревогу подняла мать. Она не могла с ними связаться в течение 30 часов и попросила проживающих неподалеку русских друзей выяснить, что происходит. Они смогли попасть в дом и нашли тело.

Ранее в июне стало известно об убийстве 22-летней уроженки Пермского края в Бахрейне. Девушку сбросили с шестого этажа.

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