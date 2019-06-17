Мир
 
Последние новости
Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей
Посетительницу ресторана напоили моющим средством
Нурмагомедов вынудил малолетнего фаната «Барселоны» восславить «Реал»
«Роскосмос» скроет правду о неработающих спутниках
Дженнифер Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за возраста
В России силовики стали чаще избивать адвокатов
Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет
Умерла создательница синих джинсов
Объявлен победитель рыцарского турнира в Москве 
Новости партнеров

В Испании убили 13-летнюю россиянку

Перейти в «Мою Ленту»

Тело несовершеннолетней девочки из России обнаружили в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По его информации, полиция региона (Моссос д'Эскуадра, Mossos d'Esquadra) получила звонок об обнаружении тела 13-летней россиянки в одной из квартир города поздно вечером 16 июня. Как сообщается, оно было в комнате девочки, а кровь в помещении была повсюду, в том числе на простынях и стенах.

Первоначально изучалась версия о самоубийстве, однако, по данным судмедэкспертов, характер полученных травм не подтверждает эту версию. Telecinco передает, что у погибшей перерезано горло.

Девочка проживала на территории Испании уже год. Ее мать несколько дней назад ненадолго отправилась в Россию, оставив детей одних: у погибшей есть брат, которому 15 или 16 лет. Где подросток находится сейчас, никому не известно, соседи в последние дни его не видели. Полиция разыскивает его в связи с произошедшим.

Тревогу подняла мать. Она не могла с ними связаться в течение 30 часов и попросила проживающих неподалеку русских друзей выяснить, что происходит. Они смогли попасть в дом и нашли тело.

Ранее в июне стало известно об убийстве 22-летней уроженки Пермского края в Бахрейне. Девушку сбросили с шестого этажа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Los Mossos buscan al hermano de 15 años de la niña de 13 encontrada degollada en Mataró
Hallan a una adolescente de 13 años degollada en un piso de Mataró
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Россиянку убили в бельгийском общежитии
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 июня

Коммунизм не пройдет

Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
14:46Сегодня

Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний

17:13Сегодня

Иран заявил о раскрытии шпионской сети США

16:24Сегодня

В шведской коммуне подняли флаг СССР

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
09:09Сегодня

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

15:50Сегодня

Российские самолеты перестали бомбить Сирию

17:1016 июня

Жители Аргентины и Уругвая остались без света

Мир00:06 6 мая

Говорящие с ветром

Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
15:37Сегодня

Выступавший против абортов священник признался в педофилии

14:13Сегодня

Иран максимально обогатит уран

13:51Сегодня

Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом

Россия
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
В Чемодановке все успокоилось
В России силовики стали чаще избивать адвокатов
Названо число умерших от рака россиян
Путин ужесточил наказание за пьяные ДТП
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
В Испании убили 13-летнюю россиянку
Иран заявил о раскрытии шпионской сети США
В шведской коммуне подняли флаг СССР
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Российские самолеты перестали бомбить Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе
Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады
Зеленский назвал красоту украинок брендом страны
Бывшего главу Киргизии обвинили в вооружении российских бандитов
Украинец неделю побыл ополченцем и через пять лет попался
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
Леонтьев назвал местью «расследование» Reuters о перелетах главы «Роснефти»
Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей
Россияне смогут обменять мусор на пиво
Названо число работающих пенсионеров в России
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В школе олимпийского резерва нашли тренера-педофила
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
Охотившийся на пассажиров электричек отравитель умер в СИЗО
Московские полицейские массово захотели уволиться
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Загадочную Зону 51 показали в подробностях
«Роскосмос» скроет правду о неработающих спутниках
Создан Институт теоретической и математической физики МГУ
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Нурмагомедов вынудил малолетнего фаната «Барселоны» восславить «Реал»
Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо
33 российских спортсмена заподозрены в употреблении допинга
Футболисты двух команд забили 39 голов во время одного матча
В «Реале» началась забастовка
ПСЖ решил расстаться с Неймаром
Все материалы
Культура
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
Дженнифер Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за возраста
Переданного семье Алибасова кота-самозванца потребовали вернуть
Алибасова выписали из больницы
Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Модель удалилась из Instagram после травли за фото в бикини
Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности
Илон Маск решил уйти из Twitter
Невеста напомнила визажистке-лесбиянке об аде и отказалась от ее услуг
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
Умерла создательница синих джинсов
Любимый дешевый бренд россиян вновь насмешил сеть нелепым купальником
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет
Белорусский аэропорт переименовал украинские города
Россиянин наплевал на штормовое предупреждение в Таиланде и утонул
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения
Фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал
Бесстрашный детеныш носорога попытался защитить мать от браконьеров
Голодная акула напала на ребенка
Все материалы
Этому автомобилю 31 год. А на вид — не больше 20
Забытые концепты: Pontiac Pursuit
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России
Названы все цены на Renault Arkana
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В Москве подорожали дешевые квартиры
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Названа главная опасность квартир-студий
Названы самые популярные города России для временного проживания
Все материалы