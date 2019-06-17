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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

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Вскрытие подтвердило, что несовершеннолетняя девочка из России в испанском городе Матаро была убита. Об этом сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на источники.

Мать девочки уже вернулась в Испанию. Брата погибшей, которого не видели несколько дней, до сих пор не нашли.

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом. Тревогу подняла мать подростков, после того как не могла с ними связаться в течение 30 часов. Изначально полиция рассматривала версию самоубийства.

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Предыстория: В Испании убили 13-летнюю россиянку
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