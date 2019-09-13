ФСБ поймала главного прокурора Башкирии на прослушке чужой жены

В отношении 55-летнего начальника управления прокуратуры по Башкирии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, вечной 2017 года к нему обратился знакомый и попросил помочь прослушать телефонные разговоры бывшей жены. Сотрудник согласился и потребовал заместителя начальника одного из подразделений МВД республики организовать прослушку.

Опасаясь негативных последствий, тот выполнил приказ и передал результаты подозреваемому, который, в свою очередь, сообщил о них приятелю.

Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками управлений ФСБ и СКР по региону.

20 мая сообщалось, что начальник Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов (Московская область) обвиняется в покушении на мошенничество.Он и его подельник были задержаны в одном из ресторанов Москвы при получении взятки в размере шести миллионов рублей.

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