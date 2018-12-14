Начальник «убойного отдела» избил подчиненного после отказа уволиться

В Москве сотрудник первой оперативно-разыскной части УВД ЦАО, известной как «убойный отдел», попал в больницу после конфликта с начальником. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

Потерпевший оперуполномоченный Сергей Климухин рассказал «Ленте.ру», что был избит начальником после отказа уволиться. По его словам, инцидент произошел 5 декабря после того, как подполковник вызвал его к себе в кабинет и начал оскорблять в присутствии своего заместителя, начальника отделения и старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

После просьбы не кричать на него подполковник запустил в подчиненного кофейную кружку, а затем ударил кулаком в правый глаз.

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«После этого я проследовал домой. Меня тошнило, кружилась голова, стоял гул в ушах, несколько раз была рвота. Супруга вызвала бригаду скорой помощи, меня доставили в больницу Пирогова, где мне поставили диагноз "сотрясение головного мозга". Я отказался от госпитализации, поскольку на следующий день у меня была назначена аттестационная комиссия по поводу моего перевода в ГУ МВД России по Москве», — рассказал Климухин.

Он пояснил, что конфликт с начальником длился продолжительное время и тот требовал его ухода из части. Климухин согласился и нашел место для перевода — на Петровке. Документы на перевод были уже подписаны, но давление и оскорбления со стороны начальства, по его словам, продолжились.

«Но на аттестационной комиссии мне сказали, что предмет ее проведения поменялся, — вместо перевода меня решили просто уволить по отрицательным мотивам», — продолжил собеседник «Ленты.ру».

В настоящий момент Климухин находится в больнице, в палатном режиме. По его словам, никто из руководства не приходил к нему и не звонил. Оперативник не намерен обращаться с заявлением в Следственный комитет или прокуратуру, поскольку опасается, что «прецедент негативно скажется на его дальнейшей службе», но отправил несколько обращений руководству, в том числе начальнику УВД по ЦАО, с просьбой разрешить ему дальнейшее прохождение службы. Он отметил, что не собирается «бороться против системы», а намерен просто отстоять свое право служить в МВД.

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