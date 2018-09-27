Борец за права полицейских получил иск от полицейских

Трое полицейских из Белгорода подали иск к основателю паблика «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает «Медиазона».

Почему полицейские судятся с создателем «Омбудсмена полиции», пока неизвестно. Воронцов предположил, что иск связан с публикацией видеозаписи, сделанной в Белгороде, в которой он поговорил с мужчиной, представившимся майором полиции Сергеем Коротеевым.

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Издание отмечает, что среди истцов есть человек с фамилией Коротеев, а также два сотрудника правового отдела управления МВД по Белгородской области. Ранее в августе восемь московских полицейских потребовали через суд заблокировать группу «Омбудсмен полиции» из-за того, что в паблике упоминались их имена.

26 сентября сообщалось, что второго за две недели российского участкового нашли с простреленной головой. По факту обнаружения тела 47-летнего участкового уполномоченного в отделе полиции №10 «Советский» в Новосибирске следователи начали проверку.

Владимир Воронцов — бывший сотрудник правоохранительных органов, в 2018 году основавший крупнейшую в социальных сетях группу для полицейских. По его словам, «Омбудсмен полиции» создавался для того, чтобы консультировать сотрудников по трудовым спорам и освещать острые проблемы МВД. В ноябре прошлого года у Воронцова прошли обыски после публикации фотографии подполковника полиции с игрушками из секс-шопа. В итоге Следственный комитет России отказался возбуждать дело об оскорблении представителя власти.

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