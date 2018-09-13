Сотрудников Росгвардии обязали ставить дизлайки

Управление Росгвардии по Белгородской области обязало сотрудников реагировать на негативную информацию о войсках в социальных сетях — оставлять комментарии и ставить дизлайки. Об этом в четверг, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщил Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», где был опубликован соответствующий документ.

По словам Воронцова, в документе отмечается, что сотрудники Росгвардии должны завести аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube. При нахождении негативной информации во «ВКонтакте» им необходимо пожаловаться на пост, а в YouTube — поставить дизлайк, а также оставить опровергающий комментарий. Далее, согласно алгоритму, нужно сделать скриншот о проделанной работе и отправить сотруднику ведомства.

Как сообщил Воронцов, документ был передан ему подписчиком несколько месяцев назад. Он датирован 31 января 2018 года.

Также Воронцов передал в редакцию «Ленты.ру» телеграмму, адресованную начальникам территориальных органов и командирам соединений и воинских частей, где содержится требование посмотреть обращение директора Росгвардии Виктора Золотова в ответ на заявление лидеров Фонда борьбы с коррупцией «в целях защиты личного состава от негативного информационного воздействия и повышения престижа службы».

«В срок до 14 сентября 2018 года в часы проведения информационно-воспитательной работы организовать просмотр данного обращения с привлечением всех категорий личного состава с последующим комментарием», — говорится в тексте телеграммы.

11 сентября Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную», в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование, посвященное нарушениям в ведомстве. Ролик с обращением был опубликован на официальном YouTube-канале Росгвардии.

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